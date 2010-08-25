Черкаські податківці затримали контрабандне італійське взуття
14:02, 25 серпня 2010Права споживачів
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На 165 тис. грн.
211 ящиків італійського взуття на загальну суму 164,6 тис. грн. без будь-яких документів виявили працівники податкової міліції ДПА у Черкаській області у вантажівці, яка рухалася трасою Київ-Одеса.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, під час відпрацювання траси Київ-Одеса в Уманському районі Черкаської області було встановлено факт транспортування взуття автомобілем IVEKO Daily. Під час огляду автомобіля та причепа виявлено 211 ящиків взуття італійського виробництва. Вантажівку та причеп затримано, вантаж вилучено.
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