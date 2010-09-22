В Україні 260 населених пунктів не мають доступу до якісної питної води

В Україні більш як 260 населених пунктів позбавлені доступу до якісної питної води. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, представляючи в парламенті законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобутку питних підземних вод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, за словами депутата, «зараз без спеціальних дозволів землевласники і землекористувачі можуть видобувати питну воду на глибині до 20 м. Проте ресурси якісної питної води на цих горизонтах сьогодні фактично відсутні. Більш того, понад 260 населених пунктів в Україні сьогодні позбавлені доступу до якісної питної води»

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, норма про вільний доступ до питної води на глибині до 20 метрів в умовах погіршення екологічної ситуації застаріла і вимагає змін. «В існуючих умовах для власного споживання людям зазвичай доводиться видобувати воду з більшої глибини, ніж передбачено законом. Часто це відбувається в гірській місцевості, а також у районах гірничого видобутку, де через робіт, що ведуться, підземні води йдуть на все більшу глибину. Штучні обмеження, фактично змушують людей порушувати закон», – вважає вона.

Голова парламентського комітету запропонував у своєму законопроекті зняти обмеження в 20 метрів на видобуток підземних вод. «Законопроектом передбачено, що право видобутку питної води без додаткових дозволів надається за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 куб. м. на добу», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про надра щодо видобутку питних підземних вод» (№4679, автор – Н.КОРОЛЕВСЬКА).

Запропонованим проектом обмеження на видобуток підземних вод із глибини не більше 20 метрів знімається. Законопроектом надається право землевласникам і землекористувачам без отримання спеціальних дозволів видобувати підземну прісну воду, незалежно від глибини видобутку, за умови, що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 куб. м. на добу.