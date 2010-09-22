У Харкові та Житомирі пройшли мітинги проти закриття секонд-хендів

Сьогодні у Житомирі більше ста представників малого та середнього бізнесу пікетували обласну державну адміністрацію, протестуючи проти закриття секонд-хендів.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримали в руках плакати з гаслами "Секонд-хенд краще, ніж китайленд!", "Ми - проти закриття секонд-хендів!", " Досить "взувати" народ!", "Залишити малозабезпечених без дешевого одягу взимку - злочин!", "Ми хочемо обирати!" тощо.

Як зазначила у коментарі УНІАН організатор пікету, член Всеукраїнської асоціації ділерів секонд-хендів Ганна ЦАРЮК, "подібні пікети пройшли сьогодні в рамках Всеукраїнської акції на підтримку роботи магазинів секонд-хенд у 20 найбільших містах України ".

За її словами, акція покликана привернути увагу суспільства до проблеми передбаченого проектом нового Податкового кодексу закриття з 1 січня 2011 року всіх магазинів секонд-хенду.

На площі Свободи у Харкові також пройшов мітинг «Я проти закриття секонд-хендів».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося близько тисячі осіб, які тримають транспаранти з написами: «Не залишимо мерзнути малозабезпечених українців», «Ми проти заборони на ввіз одягу Second hand», «Чим Китай кращий за Second hand», «Нам потрібен одяг».

Учасники мітингу вимагають не забороняти ввезення в Україну секонд-хенду, оскільки це не вирішить проблему занепаду легкої промисловості, а лише позбавить людей можливості купувати «недорогий, проте якісний одяг».

На думку віце-президента Асоціації дилерів одягу секонд-хенд Хамеда РАХІМІ, бізнес секонд-хенд – один з найлегальніших в Україні та жодним чином не заважає розвитку легкої промисловості.

«Цей бізнес ніяк не заважає легкій промисловості України, тому що це різні сегменти ринку. Для легкої промисловості реальними є інші проблеми: у них немає фурнітури, немає обладнання, немає тканин, й усі закони, котрі є в Україні, не дозволяють їм конкурувати з легкою промисловістю Китаю і Туреччини. Реальна загроза легкій промисловості там, але аж ніяк не секонд-хенд», - підкреслив він.

Х.РАХІМІ наголосив, що весь одяг секонд-хенд ввозиться в Україну легально і за нього сплачуються всі відповідні податки. За його словами, минулого року до бюджету України дилери товарів секонд-хенд сплатили близько 400 млн. грн. податків.

Х.РАХІМІ висловив упевненість, що Верховна Рада України не ухвалить рішення щодо заборони на ввезення в Україну секонд-хенду, але підкреслив, що підприємці й покупці товарів секонд-хенд готові відстоювати свої інтереси в Києві. «Якщо до нас не прислухаються, то всі люди, яких ви бачите тут, а також десятки й сотні тисяч з інших областей підуть у Київ. Ми будемо відстоювати свої інтереси», - підкреслив Х.РАХІМІ.

Як повідомлялося, у проекті Податкового кодексу передбачається заборона імпорту секонд-хенду. Автором цієї норми є Державний комітет регуляторної політики та підприємництва, представники якого неодноразово називали діяльність секонд-хендів прикриттям для контрабанди та конкурентом вітчизняній легкій промисловості.