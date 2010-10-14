Чи з’явиться на Львівщині мережа соціальних магазинів?

Влада Львівської області оголосила про намір створити мережу соціальних магазинів для малозабезпечених. Вони вже успішно функціонують у трьох містах області. Підприємці готові співпрацювати за умов надання певних преференцій.

У соціальний магазин, що віднедавна працює у Трускавці, пенсіонери та інші малозабезпечені з’їздяться з різних кінців міста, розповідає мер Лев ГРИЦАК. Якщо дохід мешканця не перевищує 900 гривень, він отримує спеціальну дисконтну картку і може придбати продукти чи засоби гігієни у цьому магазині за зниженою ціною. Асортимент товарів першої необхідності залежить від підписаних угод з виробниками-постачальниками, бо на ці товари немає жодних надбавок. Саме угоди з виробниками і є нині найбільшою проблемою, додав Л.ГРИЦАК. А ще магазин потребує соціальної реклами.

Керівництво області вважає, що такі магазини мають бути у кожному густонаселеному пункті і у всіх районних центрах, щоб люди з обмеженими можливостями пересування могли дістатися крамниці. Продукція у таких закладах має продаватися за цінами виробника, - це продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія та дитячий одяг.

Утім, для початку слід скласти реєстр соціально значимих товарів, зауважив керівник головного управління праці та соціального захисту Львівщини Василь МАРТИНЯК. На його думку, такі магазини ще й стимулюватимуть ріст виробництва, бо товар розкуповуватимуть і виробники отримуватимуть більше обігових коштів.

Окремі виробники вже заявили, що готові реалізовувати свою продукцію без посередників, але вони очікують на послаблення державного регулювання. Соціальні магазини можна відкривати у два способи: шляхом створення окремого комунального підприємства, яке опікуватиметься такими точками, або ж використати підприємців з вже діючою торгівельною мережею, зауважив голова Асоціації роботодавців Львівщини Зеновій БЕРМЕС. Якщо залучати бізнес, то взамін здешевлення товару підприємці захочуть певні преференції: „Можна знижувати орендну плату, плату за землю, зменшувати місцеві податки і збори. Подивимось, що запропонує влада ”, додав він. З.БЕРМЕС також не виключає, що магазини можуть бути банальним піаром, або ще гірше – влада, втілюючи ідею, „ламатиме” підприємців на зниження цін, застосовуючи адміністративний тиск.

«Німецька хвиля»