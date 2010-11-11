Телеканали відповідатимуть за показ фільмів без спеціального позначення

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва погодило проект закону, підготовлений Держкомітетом телебачення та радіомовлення України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держкомпідприємництва, в документі передбачено запровадити в Україні відповідальність за демонстрацію фільмів, не розрахованих на дитячу та юнацьку аудиторію, без спеціального позначення на екрані.

Зокрема, телерадіоорганізаціям буде заборонено розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, в інший час, окрім як з 23.00 до 06.00 та на каналах з обмеженим доступом.

Такі програми або передачі повинні мати попередження, відповідно позначатися в розкладі програм та спеціально позначатися безпосередньо перед їхньою трансляцією.

За відсутності таких позначень проектом пропонується встановити штраф від 20 до 35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їхньої демонстрації, продажу або передачі в прокат.

Проект закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відповідальності за порушення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення” набуде чинності після ухвалення Верховною Радою та оприлюднення, зазначили у Держкомпідприємництва.