Санепідемстанція: вода в квартирах житомирян не відповідає нормам

Житомир. У Житомирі санепідемстанція виявила, що вода у квартирах жителів міста не відповідає санітарним нормам.

Про це УНІАН повідомили у головному управлінні Державної санітарної служби в Житомирській області.

Згідно повідомлення, "останнім часом з боку населення Житомира з’явилися нарікання на якість питної води із водопровідної мережі, що підтверджено результатами лабораторних досліджень води, відібраної з 1 липня з розподільчої мережі в різних мікрорайонах міста".

Також зазначається, що із 20-ти зразків питної води, що досліджувались Житомирським міськрайонним відділом ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», відхилення від держстандарту спеціалісти знайшли у 14 пробах . Йдеться про "показники каламутності, забарвленості та відсутності залишкового зв’язаного хлору".

Через це 2 та 3 липня фахівці управління провели позапланову перевірку водоочисних споруд першого та другого підйомів КП «Житомирводоканал» по вул. Черняхівського, 120. Вони перевіряли дотримання водоканалом вимог Державних санітарних норм та правил гігієнічних вимог питної води.

Перевірка довела, що з 20 червня цього року у Житомирі якість води у водосховищі «Відсічне» погіршилася за показниками вмісту марганцю.

Фахівці санепідемстанції не виключають, що це може бути наслідком різкого підвищення температури повітря, що призвело до цвітіння води у водоймах.

Тому для забезпечення якісної очистки питної води підприємству КП «Житомирводоканал» СЕС рекомендувала впровадити жорсткий режим водопідготовки, а також застосовувати підвищені дози хлору та реагентів .

Санепідемстанція знайшла також інші порушення на КП «Житомирводоканал» чинного законодавства та зобов’язала керівників водоканалу їх ліквідувати.

КП "Житомирводоканал" також отримав припис з вимогою негайно забезпечити квартири житомирян якісною питною водою.

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня мешканці Житомира скаржилися у КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської на те, що з кранів тече чиста зовні вода, але з різким болотяним запахом. Таке явище спостерігається, зокрема, у багатоповерхівках по вулиці Гагаріна, Шелушкова, Вокзальна та інших.

Фахівці КП "Житомирводоканал" пояснювали неприємний запах води сезонним цвітінням водорості в місцях її забору. Там також уточняли, що "вода, яка виходить з очисних споруд водопровідного комплексу станції другого підйому Комунального підприємства "Житомирводоканал" відповідає діючим санітарним нормам".

Довідка УНІАН. Наявність у воді заліза, марганцю та сірководню робить воду непридатною для використання в побутових та технологічних цілях.

За нормами ДСанПіН 2.2.4-171-10 у питній воді заліза повинно бути не більше 0,2 мг/л, марганцю - не більше 0,05 мг/л, сірководню не повинно бути зовсім.

Залізо та марганець можуть призвести до розвитку в трубопроводах колоній залізо- і марганцевих бактерій, що використовують у процесі життєдіяльності енергію, яка виділяється під час окислення цих сполук.