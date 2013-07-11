Сьогодні міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день народонаселення.

Як повідомили УНІАН у Представництві Фонду народонаселення ООН в Україні, темою Всесвітнього дня народонаселення у 2013 році було визначено проблему підліткової вагітності.

«Питання підліткової вагітності не належить виключно до сфери охорони здоров‘я, це соціальна проблема, глибоко пов‘язана з питаннями соціально-економічного розвитку країни, гендерної рівності, бідності, криміногенною ситуацією та станом освіти», говориться в повідомленні. Також зазначається, що протягом 1990-2000 років у країнах, що розвиваються, кількість підліткових вагітностей дещо скоротилась. Водночас, починаючи з 2000 року темпи скорочення цього показника стали сповільнюватися, а в деяких країнах він взагалі почав зростати. Центральна Африка залишається регіоном з найвищим показником підліткової вагітності у світі (120 пологів на 1000 жінок у віці 15-19 років). Крім цього, регіонами з великою кількістю вагітностей серед дівчат-підлітків є Південна Азія, Південна Америка і країни Карибського басейну.

У представництві ФН ООН зазначили, що «в Україні ще донедавна аборт залишався досить поширеним інструментом планування сім‘ї і на початку 1990-х в Україні здійснювалося до 1 мільйона абортів на рік серед жінок усіх вікових груп. Зараз, за даними Міністерства охорони здоров‘я України, у 2011 році було зроблено близько 180 тисяч абортів, а у 2012 році – трохи більше за 140 тисяч. Рівень підліткових абортів в нашій країні зменшився майже втричі з 7,74 (кількість абортів на 1000 дівчат віком 15-17 років) у 2001 році до 2,51 – у 2012 році відповідно. І, хоча, ці показники залишаються досить великими у порівнянні із західноєвропейськими, усе ж позитивні зрушення є суттєвими».

Водночас, зауважили у представництві, попри позитивну динаміку, стан забезпечення репродуктивного здоров‘я та система запобігання підлітковій вагітності залишаються в Україні досить вразливими. Статистика демонструє, що попри значне зниження кількості абортів серед дівчат віком 15-17 років, кількість абортів серед дівчат молодших 14 років залишається незмінною протягом останніх декількох років.

Фонд народонаселення ООН в Україні спільно з відповідними державними органами та партнерськими неурядовими організаціями реалізовує програми, спрямовані на покращення системи доступу молоді до послуг з репродуктивного і статевого здоров‘я особливо в сільських та віддалених районах, де проживає близько 35% підліткового населення України, а також пропагує здоровий спосіб життя та відповідальне ставлення до батьківства і материнства.

За даними ФН ООН, у світі щороку приблизно 16 мільйонів дівчаток у віці 15-19 років народжують дітей. Ускладнення під час вагітності і пологів продовжують бути однією з основних причин смертності серед дівчат-підлітків у віці 15-19 років в небагатих країнах. Серед дівчат-підлітків та молодих жінок спостерігається високий рівень захворюваності та смертності в результаті нелегальних абортів. За статистикою, загалом показники завмирання вагітності та мертвонародження є удвічі більшими для немовлят, народжених матерями молодшими за 20 років, у порівнянні з матерями у віці 20-29 років.

У Представництві ФН ООН нагадали, що кількість населення у світі збільшилася більш ніж втричі відтоді, як було створено Організацію Об‘єднаних Націй у 1945 році. Зараз планету населяє понад 7 мільярдів людей.