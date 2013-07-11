Контейнери для збору використаних батарейок встановили у приміщенні Чернівецької ОДА

Контейнери для збору використаних батарейок встановили у приміщенні крайової влади і на території держеконінспекції Чернівецької області, повідомляється на сайті ОДА.

За інформацією Державної екологічної інспекції у Чернівецькій області, з кожним роком гостро постає питання утилізації відпрацьованих батарейок, адже у кожній з них містяться важкі метали, кислоти, луги, котрі, потрапляючи у воду або ґрунт, завдають значної шкоди довкіллю (за інформацією екологів, одна батарейка забруднює 20 метрів квадратних землі або 400 літрів води, а також містить важкі метали та хімічні елементи, які потрапляють в організм людини і провокують різні хвороби, нерідко і онкологічні. - ред.).

Утилізація сухих елементів живлення значно зменшує ці проблеми, позаяк після переробки з компонентів батарейки отримуються хімічні елементи – кольорові метали та мінерали, сортовані відходи з упаковки – пластик і картон, які в подальшому використовуються у виробництві.

Довідка УНІАН. В Україні діє єдиний спеціалізований завод по переробці відпрацьованих батарейок - ДП "Аргентум" у Львові, до якого передають для утилізації зібрані батарейки.

На сайті Інноваційного центру державного підприємства "Аргентум" повідомляється, що ключовим питанням утилізації відпрацьованих батарейок є організація збору і логістики матеріалу до місць переробки. Наразі підприємству фактично не вистачає системних поставок сировини (тобто відпрацьованих батарейок) у потрібних обсягах для налагодження їх стабільної промислової переробки.

Станом на 20 червня 2013 року підприємство отримало 3,530 тонни відпрацьованих батарейок і акумуляторів усіх типів. За цей час перероблено у дослідному режимі понад ~0,89 тонни. Не перероблені батарейки відсортовані і зберігаються на складі.

ДП "Аргентум" володіє відпрацьованими технологіями переробки основних груп батарейок (80% обсягу, що збирається) і може, при ритмічних поставках, промислово переробляти близько 0,25 тонни на день.

Зараз по Україні в багатьох містах діють вже досить багато точок збору батарейок.