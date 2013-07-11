Україна поки не обмежила транзит зерна з Росії через спалах ящуру - Мінагропрод

Україна поки що не запровадила офіційного обмеження транзиту зерна з Російської Федерації територією країни у зв`язку із спалахом ящуру в Карачаєво-Черкеській Республіці і районах Краснодарського краю, які межують з нею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень.

«Поки що ми звернулися до Міністерства закордонних справ Росії з проханням повідомити про ті заходи, які вживаються російською стороною для запобігання поширенню ящуру з Карачаєво-Черкеського регіону», - сказав Сень.

За його словами, після отримання необхідної інформації Україна прийме рішення щодо подальшого переміщення російського зерна територією країни.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) повідомило, що Україна розглядає можливість заборони на ввезення і вантаження у своїх портах зерна з Росії через виявлення на території цієї країни випадків захворювання тварин на ящур. Ящур може переноситися із зерновими культурами.

Днями Білорусь тимчасово заборонила ввезення худоби з Росії через ящур.

Довідка УНІАН. Ящур - гостре вірусне захворювання з групи антропозоонозів (інфекційних хвороб тварин, на які хворіє також і людина), що характеризується інтоксикацією і везикулярно-ерозійним (пухирчасто-виразковим) ураженням слизових оболонок ротової та носової порожнин, а також шкіри міжпальцевих складок і навколонігтьового ложа.

При неускладненому перебігу хвороби у людей зарощування ерозій наступає до 5-го дня захворювання, загальна тривалість хвороби становить 5-7 днів. У ряді випадків можуть зустрічатися затяжні форми інфекції (до кількох місяців) з повторними хвилями висипань. У дітей ящур характеризується зазвичай тяжким перебігом з явищами гастроентериту. Прогноз зазвичай сприятливий, але за тяжким перебігом у дітей - серйозний.