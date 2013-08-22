На Черкащині розширюватимуть мережу малих ГЕС та сонячних електростанцій

На Черкащині найближчими роками планується розширити мережу малих гідроелектростанцій та сонячних станцій.

Це передбачено щойно прийнятою регіональною програмою розвитку малої гідроенергетики в області на 2011-2020 роки, повідомляється на сайті Черкаської ОДА.

На даний час в області діє 9 малих гідроелектростанцій, а саме: Корсунь-Шевченківські ГЕС та міні-ГЕС, Стеблівська (Корсунь-Шевченківський район), Лисянська, Кам’янобрідська (Лисянський район), Гордашівська, Лоташівська, Кривоколінська (Тальнівський район), Звенигородська (Звенигородський район). Середньорічне виробництво електроенергії становить близько 16,8 млн. кВт год. Так, Кам’янобрідську (Лисянський район) і Кривоколінську ГЕС (Тальнівський район) було відновлено недавно - у 2011 році. (Крім того, на території області розташована й велика ГЕС - Канівська - ред.).

Голова облдержадміністрації Сергій Тулуб першочерговим завданням у цьому напрямку визначив насамперед відновлення виробничих потужностей галузі та розробку й впровадження інновацій. Так, у 2013-2014 роках на санітарному скиді водосховища діючої Стеблівської ГЕС у Корсунь-Шевченківському районі планується побудувати нову міні-ГЕС з агрегатами сифонного типу потужністю 100 кВт.

Крім того, у планах керівництва області – реалізація ще низки проектів до 2020 року, зокрема:

* відновлення, технічне переоснащення та введення в експлуатацію Острівецької (с. Острівець) і Дубівської ГЕС (с. Дубова) Уманського р-ну;

* Юрпільської (с. Юрпіль) і Букської ГЕС (смт. Буки) Маньківського району;

* Вороненської ГЕС (с. Вороне) Жашківського району.

Ще одним напрямком альтернативної енергетики є сонячна енергетика, яка використовує сонячне випромінювання для генерації енергії. Вона базується на використанні сонця, як безкоштовного і відновлюваного джерела енергії, цей вид енергетики є екологічно чистим і також планується до розвитку в області.

На Черкащині на греблі Гордашівської ГЕС (Тальнівський район) побудована перша в області сонячна електростанція (потужність 102,5 кВт), якою минулого року вироблено 120 тис.кВт год. До 2020 року планується будівництво ще декількох сонячних електростанцій.

Наразі районні держадміністрації визначають об’єкти бюджетної та соціальної сфери, що будуть переводитись з газу на альтернативні види палива.