На хабарі затримано двох правоохоронців Донецької області

Донецьк. 12 квітня. УНІАН. У Донецькій області під час отримання 6 тис. грн. хабара затримано двох старших оперуповноважених Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв‘язків з громадськістю МВС України, було встановлено, що затримані вимагали 16 тис. грн. хабара від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Операція проводилася працівниками обласного ВВБ спільно із УСБ України.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).