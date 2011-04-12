На Рівненщині викрито п’ять злочинних угруповань

Рівне. 12 квітня. УНІАН. Правоохоронні органи Рівненської області з початку року викрили п’ять організованих злочинних груп. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Рівненській області.

Також правоохоронцями було направлено до судів 11 протоколів про корупційні діяння.

Загалом в регіоні зареєстровано 1993 злочини, що на 0,3% більше відповідного періоду минулого року. Однак, зменшилася кількість розбоїв, крадіжок державного та особистого майна, ДТП. Натомість не вдалося уникнути зростання грабежів, умисних вбивств, злочинів, пов’язаних з наркотиками. Зросла кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння, неповнолітніми.

У звітному періоді слідчі органів прокуратури Рівненської області закінчили розслідування у 114 кримінальних справах, їх з обвинувальними висновками скеровано до судів. З них 22 – про корупційні діяння (в т.ч. 7 – про хабарництво), 19 – про злочини, вчинені у бюджетній сфері, 6 – про земельні правовідносини.

За результатами перевірок додержання законів щодо захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокурори порушили 118 кримінальних справ (з них 77 – скеровано до судів для розгляду). З числа цих справ: про конституційні права і свободи громадян – 37 (5 – про умисну невиплату працівникам заробітної плати, 12 – про охорону прав неповнолітніх), у сфері економіки – 52, про охорону навколишнього природного середовища – 8, про земельні правовідносини – 12.

За актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 1288 посадових осіб, у тому числі 229 посадових осіб органів контролю, відшкодовано до бюджету 14 мільйонів гривень, попереджено незаконне надання земель площею 51 га.