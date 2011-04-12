У Сумах скоєно напад на священнослужителя
12:26, 12 квітня 2011Кримінал
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Настоятеля побили у храмі
Суми. 12 квітня. УНІАН. У Сумах двоє невідомих жорстоко побили настоятеля одного із соборів УПЦ Московського патріархату міста.
Як повідомили УНІАН у секторі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, 11 квітня, близько п’ятої години вечора, двоє молодиків увірвались в собор та накинулись на священнослужителя.
Правоохоронці проводять розшук нападників.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 296 КК України.
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