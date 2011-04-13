Проти екс-голови Луцької райради порушено справу

Луцьк. 13 квітня. УНІАН. Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу щодо колишнього голови Луцької районної ради.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків ЗМІ Генеральної прокуратури України, справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що екс-мер умисними злочинними діями, які виразилися у привласненні та розтраті чужого майна, що перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення, завдав збитків державі на понад 200 тис. грн.

Ведеться слідство.