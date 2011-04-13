Батько у школі побив однокласника доньки

Львів. 13 квітня. УНІАН. У Львові до міліції звернулась мама третьокласника і повідомила, що її сина побив батько однокласниці. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Чоловік прийшов забирати доньку після уроків. Дівчинка поскаржилась татові, що її образив однокласник.

Мама хлопчика розповіла правоохоронцям, що чоловік штовхнув її сина на землю і почав копати.

«На тілі хлопчика є синці, його скеровано на експертизу, яка визначить ступінь важкості побоїв», - розповіла начальник КМСД ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Мар’яна Мавдрик.

Зараз правоохоронці з’ясовують, де були вчителі під час бійки та чому ніхто не зупинив розгніваного батька?

Після експертизи буде відомо, чи порушать кримінальну справу проти чоловіка, який вчинив самосуд над однокласником доньки.