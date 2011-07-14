Нардепа-регіонала в Нью-Йорку розвели на $10 мільйонів?

Київ. 14 липня. УНІАН. Продаж фальшивих картин російського мистецтва в приватній Нью-Йоркській галереї емігранта з Росії Анатолія БЕККЕРМАНА народному депутату від Партії регіонів Олександру САВЧУКУ – найбільша афера в сучасній історії арт-ринку.

Таку думку УНІАН висловив український арт-критик Костянтин ДОРОШЕНКО, коментуючи придбання фальшивих картин європейською компанією Arthur Properties, що, за даними ЗМІ, належить українському бізнесмену і почесному президенту машинобудівного гіганта "Азовмаш" , народному депутату Олександру САВЧУКУ, в приватній Нью-Йоркській галереї емігранта з Росії Анатолія БЕККЕРМАНА.

Експерт нагадав, що в Україні свого часу мав місце випадок продажу підробки картини російського художника Раєвського. Як виявилось, продана картина була написана не ним, проте дана афера є найбільш масштабною в історії продажу предметів російського мистецтва.

Експерт пояснив, що відповідальність за виявлення підробок несуть експерти аукціонного дому, який і продає твори мистецтва. «Не думаю, що на Заході йдеться про некомпетентність, швидше про корумпованість. Напевно, вони (галерея російського емігранта А.БЕККЕРМАНА) були зацікавлені в легітимізації фальшивки», – заявив К.ДОРОШЕНКО.

Днями компанія Arthur Properties подала цивільний позов на суму 6,5 млн. дол. до федерального суду Нью-Йорка до галереї ABA Gallery, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, що спеціалізується на російському мистецтві. Як стверджує позивач, 14 з 18 витворів російського мистецтва XIX–XX століть, придбані нею у ABA Gallery, були значно переоцінені. Решту чотири виявилися підробками, зокрема, картина Івана Шишкіна «У лісі» вартістю 1 млн. дол. Усього за 18 картин народний депутат заплатив 9,58 млн. дол.

Донька О.САВЧУКА, Таїсія, власниця приватної галереї російського мистецтва в Парижі, поки не озвучила офіційної позиції сім`ї САВЧУКІВ щодо даної покупки і позову. Також, від коментарів відмовляється прес-служба ОАО «Азовмаш», почесним президентом якої є сам народний депутат.

Як відомо, у в позовній заяві, поданій до Федерального суду в Нью-Йорку, крім самого А.БЕККЕРМАНА, як людини, що організувала операцію, також згадується донька власника галереї Соня – віце-президент аукціонного дому Sotheby’s у Нью-Йорку, фахівець з російського мистецтва.

За словами К.ДОРОШЕНКА, в подібних випадках повинні йти у відставку експерт аукціонного дому, оскільки це великий удар по репутації аукціону.

Варто зазначити, що Sotheby’s уже дав офіційне пояснення про те, що аукціонний дім не мав жодного відношення до операції батька їхньої співробітниці.

Ситуація з частими фальшивками російського мистецтва, на думку К.ДОРОШЕНКА, могла виникнути унаслідок того, що серед колекціонерів пострадянського простору російські художники, зокрема Айвазовський, користуються великим попитом, що є незрозумілим для світових колекціонерів. Світові фахівці називають Айвазовського «парадоксом новоросійського, нуворишського смаку».

«У світі таке мистецтво, як роботи Айвазовського, не є шедеврами і дивом. Проте ці смаки домінують ще з часів Михайла ГОРБАЧОВА, провокуючи створення фальшивок», – зазначає К.Дорошенко.

За словами експерта, випадки з підробками російського живопису зустрічаються досить часто. Зокрема, великий скандал, пов`язаний з серйозними аукціонними домами, трапився в США після публікації колишнього киянина Костянтина АКІНЬШІ «Фальшак». Публікація призвела до звільнення низки експертів з російського мистецтва на західних аукціонах.