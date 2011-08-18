У Львові масове отруєння собак. До Євро-2012?

Київ. 18 серпня. УНІАН. В липні цього року захисники тварин Львова забили на сполох. Хтось отруює в місті бродячих псів. При цьому жертвами отрути стали і собаки, які мають господарів. І що прикметно, найбільша кількість загиблих псів була знайдена в районі вулиці Стрийської — тобто неподалік стадіону, що будується до Євро-2012 у Львові.

Захисники тварин висловили припущення, що до загибелі чотирилапих причетні комунальники з підприємства «Лев», яке займається питанням безпритульних собак у Львові. Комунальники всі звинувачення відкинули.

Днями небайдужі до тварин ще більше активізувались — адже отруєння собак у Львові стали масовими. Як повідомила 16 серпня під час прес-конференції член ради Львівського міського товариства захисту тварин Ольга Сидор, офіційно вже зафіксовано 70 подібних випадків, а насправді ця кількість може бути і вдвічі більшою. При цьому серед жертв і домашні тварини, і стерилізовані — тобто ті, які мали б бути безпечними для оточуючих.

Отрута починає діяти через дві-три години, а після цього собака стільки ж мучиться в передсмертній агонії. За словами захисників тварин, отруєння собак передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Однак попри велику кількість звернень до львівських правоохоронців, кримінальних справ за цими фактами в міліції порушено не було, мотивуючись відсутністю складу злочину, повідомив голова ради Львівського міського товариства захисту тварин Євген Фурсов.

За словами захисників тварин, необхідно провести судмедекспертизу тіл загиблих собак. Результати експертизи мають довести факт отруєння і стануть підставою до порушення кримінальної справи.

16 серпня у Львові також відбулась акція за участі дітей, присвячена Міжнародному дню безпритульних тварин. Під час акції діти тримали плакати і транспаранти із закликами захисту тварин, зокрема малюнки собак з написом «Я теж хочу на Євро-2012». Учасники написали звернення до міського голови Львова Андрія Садового з проханням зробити все можливе, щоб отруєння собак у Львові припинилось.

Водночас у місті продовжуються рейди для виявлення безпритульних собак. «Також попереджені всі ЛКП та районні організації захисту тварин про небезпеку отруєнь, інформацію розповсюджують між мешканцями, аби оптимально швидко реагувати на подібні випадки. На кожну скаргу ми намагаємося реагувати на випередження. Нам ідуть назустріч як керівники ЛКП, так і представники міліції», — сказав головний спеціаліст ветеринарного відділу Львівської міськради Олег Юзьків.

Тож чи знайдуть винуватця собачих отруєнь наразі важко сказати. Проте резонанс навколо цієї проблеми дозволив зробити певні висновки: по-перше, ефективно боротись гуманними методами із безпритульними тваринами комунальникам у Львові чомусь не вдається.

По-друге, триває поширення такого явища як рух ненависників тварин. А від жорстокого поводження з собакою можна перейти і до жорсткості по відношенню до людини. І по-третє, є інша крайня позиція, яку зайняли захисники тварин. Але кого, наприклад, треба захищати, коли зграя безпритульних псів забігає на дитячий майданчик? Запитання риторичне.

«ОстроВ»