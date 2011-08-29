На Одещині попереджено збут 25 кг ртуті

Київ. 29 серпня. УНІАН. В Одеській області затримано чотирьох безробітних жителів Ізмаїльського району віком від 19 до 47 років, які намагалися збути 25 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, зловмисників було затримано в місті Ізмаїл в результаті проведення спеціальної операції спільно з працівниками УСБУ в Одеській області.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.