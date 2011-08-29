Посадовець держпідприємства продав іноземцю держтаємницю

Київ. 29 серпня. УНІАН. Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу стосовно посадовця одного з державних підприємств, який продав іноземцю державну таємницю.

Зокрема, як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, ГПУ 26 серпня 2011 року затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянина С. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 330 Кримінального кодексу України («Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави» - УНІАН).

«Під час досудового слідства, яке проведено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, установлено, що обвинувачений, займаючи відповідальну посаду на державному підприємстві, вступив у злочинну змову з представником іноземної установи та за грошову винагороду зібрав і передав відомості у сфері розробок та експортного потенціалу озброєння та військової техніки України, які становлять конфіденційну інформацію і є власністю держави».

Стосовно обвинуваченого застосовано запобіжний захід – взяття під варту.