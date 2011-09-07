На львівському базарі трактор переїхав чоловіка
12:59, 07 вересня 2011Кримінал
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Селянин помер до приїзду медиків
Львів. 7 вересня. УНІАН. На львівському ринку трагічно загинув 62-річний житель села Великий Дорошів Жовківського району Львівщини.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інцидент трапився 5 вересня на ринку «Краківський», що у центрі міста. Чоловік під час ручного запуску двигуна трактора «ЮМЗ» втратив рівновагу і впав під задні колеса трактора.
Трактор після запуску почав рухатися та переїхав чоловіка, який від отриманих травм помер на місці події.
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