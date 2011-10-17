Прокуратура заявляє, що міліціонери не били студента Індила

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Прокуратура Києва заявляє, що співробітники міліції не завдавали тілесних ушкоджень студенту Ігорю Індилу, який помер у камері попереднього ув'язнення Шевченківського районного управління міліції Києва в 2010 році.

Про це на брифінгу сказав прокурор Києва Анатолій Мельник.

"Особисто працівники міліції тілесних ушкоджень Індилу не завдавали ", - підкреслив він.

При цьому він підкреслив, що працівники міліції обвинувачуються в перевищенні повноважень і зловживанні службовим становищем у процесі доставки студента з гуртожитку в райуправління міліції.

Мельник заявив, що студент помер у результаті травми голови, яку одержав через падіння з лави.

Прокурор Києва також зауважив, що зараз проходять судові слухання у цій справі, й прокуратура буде брати участь у дебатах у суді.

Кажучи про відео, яке раніше було поширено в Інтернеті, він заявив, що це лише фрагмент повного 7-годинного відеозапису перебування Індила в Шевченківському райуправлінні міліції, яке слідство використовувало при розслідуванні цієї справи.

Нагадаємо, на початку жовтня в Інтернеті було поширено відео із Шевченківського райуправління міліції, на якому видно, як Індила спочатку завели в управління, а пізніше затягли в одну з камер.

Після цього президент Віктор Янукович доручив генеральному прокурору Віктору Пшонці до 19 жовтня ретельно вивчити всі обставини смерті студента й доповісти про результати.

30 вересня Деснянський районний суд Києва відмовився направити на додаткове розслідування кримінальну справу за обвинуваченням дільничного інспектора 1-го територіального відділу Шевченківського райуправління міліції Києва Сергія Приходька в перевищенні службових повноважень і старшого інспектора-чергового частини цього управління Сергія Коваленка в службовій недбалості при затриманні Індила.

ГУ МВС у Києві назвало причиною смерті студента, який у травні 2010 року вночі був доставлений у Шевченківське райуправління й наступного ранку був виявлений мертвим у камері, закриту черепно-мозкову травму, яку він отримав нібито після падіння з ліжка через сильне алкогольне сп'яніння.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловлювала занепокоєння через серйозні недоліки слідства у справі.

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