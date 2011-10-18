ВР планує удосконалити процедуру конфіскації майна

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 244 із 352 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Кримінальний кодекс пропонується доповнити розділом «Спеціальна конфіскація». Передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим кодексом, за умови вчинення суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки складу злочину, передбаченого особливою частиною цього кодексу.

Відповідно до законопроекту, спеціальна конфіскація застосовується у випадках, коли гроші, цінності та інше майно:

одержані внаслідок вчинення злочину та (або) є доходами від такого майна;

призначалися для фінансування та (або) матеріального забезпечення злочинів або винагороди за їхнє вчинення;

були предметом злочину, крім тих, що були об’єктом злочинних дій і повертаються власнику або законному володільцю;

використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику або законному володільцю, який не знав і не міг знати про їхнє незаконне використання.

У разі, коли гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим кодексом.

У Кримінально-процесуальному кодексі передбачено включити норму про те, що при провадженні у кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна або спеціальної конфіскації, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна та (або) спеціальної конфіскації майна обвинуваченого.

Крім того, проектом пропонується внести зміни до статей 79 та 80 Кримінально-процесуального кодексу, які регламентують зберігання речових доказів, з метою удосконалення вирішення питання про ті речові докази, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість, або зберігання яких потребує значних коштів.