На хабарі затримано начальника ДАІ одного з райвідділів Одещини

Одеса. 28 жовтня. УНІАН. Працівники управління внутрішньої безпеки в Одеській області спільно з працівниками обласного управління СБУ на хабарі затримали начальника ВДАІ одного із районних відділів ГУМВС України в Одеській області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що затриманий за «вирішення питання» про не притягнення до кримінальної відповідальності водія за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, під час якої водій мопеду отримав тілесні ушкодження, вимагав та отримав від порушника правил дорожнього руху 500 доларів США хабара та 1600 гривень.

Того ж дня прокуратурою Одеської області стосовного вказаного керівника порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) Кримінального кодексу України, його затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.