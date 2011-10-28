Директор розпорядилась скидати каналізаційні стоки в річку

Луганськ. 28 жовтня. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора одного з комунальних підприємств, яка розпорядилася скидати стоки в річку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що жінка-директор надала вказівку щодо викиду каналізаційних вод у річку Сіверський Донець, що призвело до її забруднення. Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму понад 1 млн. гривень. Міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.