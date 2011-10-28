На Рівненщині бомж потрапив під комбайн

Рівне. 28 жовтня. УНІАН. Комбайнер під час збору кукурудзи біля села Зеленого Володимирецького району Рівненської області на смерть змолотив бомжа, який крав кукурудзу. Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю Управління Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області Тамара Лисенко.

Під час збору врожаю комбайнер побачив у полі 2 бомжів, які крали кукурудзу.

"Ну, випиваки такі, крали кукурудзу, десь її заганяли за гроші, за копійки, щоб купити горілки", - зазначила Лисенко.

Комбайнер, з її слів, зупинив комбайн, вийшов з нього, насварив бомжів, пригрозив, що викличе міліцію, відігнав їх.

Потім сів у комбайн і знову приступив до роботи.

"Через якийсь час зрозумів, що на щось наїхав. Виходить, бачить: один бомжик на смерть, під комбайном", - розповів начальник відділу зв'язків із громадськістю.

Комбайнер розшукав другого бомжа й послав його в село за допомогою.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи, матеріали щодо інциденту міліція збирається направити в прокуратуру.

"Я думаю, що буде (кримінальна справа). Ненавмисне вбивство... Або вбивство з необережності. Від прокурора залежить", - повідомила Лисенко.

Комбайнер, як установила міліція, - житель села Великі Орлинці Хмельницької області, працівник державного підприємства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

ТСН