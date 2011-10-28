Розкрито зухвалий напад на миколаївського журналіста

Миколаїв. 28 жовтня. УНІАН. Правоохоронці встановили і затримали осіб, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу на миколаївського журналіста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, розбійний напад не пов’язаний з професійною діяльністю. Метою скоєння злочину виявилася користь.

Як зазначається у повідомленні, на Олександра Влащенка, журналіста миколаївського інтернет-видання та газети напали, коли він пізно ввечері повертався додому. Маршрут його руху пролягав через неосвітлені та безлюдні ділянки Заводського та Ленінського районів Миколаєва, де у пошуках жертви вешталися двоє приятелів. Побачивши одиноку постать, вони, не вагаючись, вирішили напасти. Вистрелили у голову, після чого понишпорили по кишенях потерпілого. Здобиччю нападників стали фотокамера, два мобільних телефони, диктофон та гроші.

Після нападу, злочинці швидко зникли з місця пригоди, залишивши жертву стікати кров’ю. Журналіст, на якого вони напали, опинився у лікарні, де перебуває і зараз, у важкому стані.

Правоохоронці відпрацьовували декілька версій скоєння злочину, у тому числі і ту, що напад пов'язаний з професійною діяльністю жертви. Але з’ясувалося, що мета нападу – користь. Це стало відомо зі слів самих нападників, яких міліціонери невдовзі затримали.

Зловмисниками виявилися два місцевих жителя, 19 та 23 років, які вирішили заробляти собі на життя розбійними нападами. Задля цього вони придбали пневматичну зброю, з якою виходили на нічне «полювання».

Наразі підозрювані затримані. Усі речові докази вилучені. Слідство тримає.