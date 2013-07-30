Експерт вважає, що міліцію доцільно підпорядкувати Мін’юсту

Для деполітизації міліції було б доцільно передати її в підпорядкування Міністерству юстиції України. Таку думку висловив експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук під час круглого столу «Як реформувати українську міліцію».

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що рецептом для покращання ситуації в Україні щодо підвищення довіри до міліції та ефективності її діяльності можуть стати рекомендації щодо реформи поліції у Східній Європі.

За його словами, деполітизація можлива за умови інституційної реформи, котра полягатиме у виділенні міліції чи-то поліції з Міністерства внутрішніх справ і переведенні її у сферу відповідальності Міністерства юстиції України. Банчук додав, що, зокрема, в Ірландії, Нідерландах, Швеції, Данії, Норвегії, Швейцарії та на Кіпрі за діяльність поліції в уряді відповідає не міністр внутрішніх справ, а міністр юстиції. Водночас, на його думку, варто позбавити міністерство повноважень щодо оперативного управління міліцією.

Банчук сказав, що також для деполітизації потрібно позбавити міністра як політичної особи повноважень щодо оперативного управління поліцією, запровадити конкурсний відбір на посади службовців, в тому числі керівного складу.

За його словами, також необхідна демілітаризація, яка б дозволила залучати виключно цивільних державних службовців в апарат міністерства та органів правопорядку.

Банчук сказав, що децентралізація органів правопорядку може відбуватися як шляхом створення місцевої поліції, зокрема, поліції громад, муніципальної поліції, так і через підвищення підконтрольності міліції місцевим громадам та їх представницьким органам.

Він наголосив, що “три малі “д” - деполітизація, децентралізація, демілітаризація - мали б привести до великого “Д” - демократизації міліції”.