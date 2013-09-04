Уряд визначив обмеження при реєстрації транспортних засобів

Уряд визначив, які обмеження матиме процес реєстрації транспортних засобів. Проект відповідної постанови був розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів України в серпні.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Нормативним актом передбачено внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388.

Положеннями проекту постанови планується остаточно врегулювати питання реєстрації транспортних засобів, що належать представництвам іноземних юридичних осіб в Україні.

Ініціатори створення проекту постанови пропонують заборонити можливість перереєстрації транспортних засобів на нового власника у кількох випадках. Зокрема, йдеться про необхідність забезпечення виконання судових рішень та постанов державних виконавців про накладення арешту на транспортні засоби, а також унеможливлення перереєстрації авто, зареєстрованого за неповнолітньою особою, на нового власника без відома опікунів.

Крім того, якщо транспортні засоби одержані через органи соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, без письмового розпорядження зазначених органів перереєстрація теж буде неможливою.

Не можна буде переоформити на іншого власника транспортні засоби, придбані у розстрочку, без надання відповідних документів про остаточний розрахунок, а також до врегулювання питань, пов’язаних з необхідністю сплати митних та інших обов'язкових платежів – щодо безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів.

Проект постанови розроблений фахівцями МВС. У відомстві вважають, що прийняття цього акта дозволить спростити процедуру державної реєстрації транспортних засобів та зменшити кількість нарікань з боку громадян на роботу реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС.