Керівник міліції Львівщини запевняє, що виїзд бійців «Беркуту» та ВВ за межі області не планується

Начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк запевняє, що бійці спецпідрозділу «Беркут» та солдати Внутрішніх військ знаходяться в місцях дислокації і їх виїзд за межі області не планується.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, про це Рудяк заявив учора, 22 січня, під час зустрічі з учасниками пікетування біля обласного управління міліції, серед яких були матері та батьки солдатів Внутрішніх військ, дружини та матері бійців «Беркуту».

«Львівська міліція знаходиться в місцях дислокації і несе службу по охороні громадського порядку», - наголосив керівник міліції Львівщини.

«Що стосується підрозділу „Беркут” та Внутрішніх військ – запевняю громаду – „Беркут” Львівщини, який знаходиться у місцях дислокації, заступає лише для охорони громадського порядку та охорони пам‘яток. Активісти, які перебувають біля місць дислокації „Беркуту” і Внутрішніх військ, про це знають. Не планується їх виїзд за межі Львівщини. Давайте надамо можливість міліції займатися охороною громадського порядку і охороняти спокій галичан. Львівська міліція знаходиться в місцях дислокації і несе службу з охорони громадського порядку”, - заявив Рудяк.

Також Рудяк повідомив, що він звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з ініціативою, щоб сформувати спільні ради, до складу яких увійдуть міліціонери та громадяни, для того, аби забезпечити спокій в регіоні.

«Четвертий день ми знаходимося в ситуації перемовин з пікетувальниками. Я вас запевняю, що, як і раніше, коли мене звинувачували, що я буду розганяти Майдан – цього не було і не буде надалі. Ми виступили з ініціативою до міського голови, щоб з громадян Львівщини сформувати певні ради, до яких увійдуть міліціонери та громадяни - для того, щоб забезпечити спокій. Я вас запевняю, що на Львівщині не застосовується зброя і спецзасоби. І прошу, щоб мирні протести залишалися мирними. Міліція Львівщини не воює проти свого народу», – заявив Рудяк.

Як передає кореспондент УНІАН, тим часом сьогодні у Львові продовжується блокування бази спецпідрозділу міліції «Беркут» (вул. Трускавецька) та баз Внутрішніх військ (вул. Стрийська, вул. Княгині Ольги, вул. Тролейбусна, вул. Рубчака), яке триває вже четверту добу.

Станом на 8.00 23 січня, виїзди з військових частин Внутрішніх військ (вул. Стрийська, Княгині Ольги – Тролейбусна – Рубчака) блокує близько 250 людей, серед яких є родичі військовослужбовців.

Базу «Беркуту» блокує близько 30 людей.

Люди гріються біля бочок з багаттям, на зміну одним протягом ночі приходять інші львів‘яни та молодь з числа активістів львівського Євромайдану. Серед присутніх також багато пенсіонерів. Акції проходять мирно, будь-яких спроб прорвати блокування чи виїхати за межі баз – не спостерігається.

Також сьогодні у Львові оголошено День жалоби за загиблими мітингувальниками у Києві. В місті вивішено прапори із жалобними стрічками.