У Макіївці сепаратисти викрали довірену особу кандидата в президенти Тягнибока

У Макіївці Донецької області сепаратисти викрали Олексія Демка – довірену особу кандидата в президенти Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один з однопартійців Демка Павло Деркаченко.

За словами Деркаченка, йому близько 11.30 зателефонував Демко і сказав, що його беруть у полон, оскільки він бачить, що під`їхала до його будинку машина «Мерседес», з якої вийшли озброєні люди.

Деркаченко пояснив, що Демко не вимкнув свого мобільного телефону, поклав його в кишеню і тому Деркаченко став свідком тих розмов, які відбувалися між сепаратистами і викраденим товаришем.

«Озброєні люди почали бити Демка, було чути як падають меблі. Усе супроводжувалося нецензурною лайкою, і сепаратисти постійно питали у Демка, хто ще працює в партії «Свобода», хто ще тут залишився, скільки тобі платять, де гроші і де зброя і так далі», - розповів Деркаченко.

Він відзначив, що голос Демка «був дуже пригнічений, він погано тихо говорив, видно його дуже сильно били».

Деркаченко також розповів, що він чув від сепаратистів такі фрази: «Давайте цього козла зараз пристрелимо... Ми тебе зараз відвеземо до Донецька і там з тобою розмовлятимуть по-іншому».

За словами Деркаченка, невдовзі мобільний зв`язок перервався.