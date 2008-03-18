Ющенко та Тимошенко просять у НАТО ПДЧ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулися до Федерального Канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели МЕРКЕЛЬ та Президента Франції Ніколя САРКОЗІ стосовно підтримки Німеччиною та Францією позитивного рішення Північноатлантичного Альянсу щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО також висловлюють сподівання, що країни-члени НАТО приймуть позитивне рішення щодо запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО в Бухаресті. “На цьому вони наголосили у листі до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА”, - наголосили у прес-службі.

Керівники держави повідомляють в листі, що в Україні уважно вивчають позиції окремих країн, які поки залишаються стриманими чи скептичними щодо можливості приєднання України до ПДЧ у Бухаресті. “Здебільшого ж мотивацією такої позиції, як ми розуміємо, є думка, що в Україні немає єдиного бачення щодо перспектив її членства у НАТО”, - сказано в листі.

У зв`язку з чим В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО зазначають, що ті політичні сили, які сформували правлячу коаліцію і, таким чином, взяли на себе відповідальність за майбутнє України і її народу, чітко висловили свою спільну позицію щодо переходу у відносинах України з НАТО до рамок ПДЧ. Вони нагадують, що така позиція закріплена у Коаліційній угоді та Програмі уряду.

В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО зауважують, що думка опозиційних сил має право на існування і враховуватиметься у процесі їхнього залучення до реалізації визначеного курсу євроатлантичної інтеграції України.

Водночас, вони зазначають, що постанова Верховної Ради України від 6 березня ц.р., схвалення якої розблокувало роботу парламенту, свідчить про те, що застереження опозиційних політичних сил стосуються, головним чином, механізмів прийняття остаточного рішення про вступ України до НАТО.

Керівники держави наголошують, що недостатній рівень суспільної підтримки стратегічного курсу на поглиблену євроатлантичну інтеграцію є предметом постійної уваги уряду України.

“Ми усвідомлюємо важливість донесення об`єктивної інформації про цілі й завдання оновленого НАТО до людей, частина яких все ще живе в полоні стереотипів радянської епохи. Використовуючи досвід країн попередніх хвиль розширення альянсу, уряд України відчутно збільшив цього року фінансування інформаційної роботи”, - запевнили В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО.

Вони переконані, що чітка визначеність євроатлантичного майбутнього держави та додаткові можливості, які надасть Україні формат ПДЧ, дозволить забезпечити підтримку цього курсу тією частиною населення, яка ще не зробила свій власний усвідомлений вибір.

В листах до Федерального канцлера ФРН А.МЕРКЕЛЬ та президента Франції Н.САРКОЗІ керівники України зазначають, що з розумінням ставляться до сумнівів, які висловлюються деякими членами альянсу, зокрема ФРН, щодо підтримки необхідності такого кроку основними політичними силами та суспільством України.

Вони також впевнені, що лідери нерадикальної частини опозиції незабаром повернуться до усвідомлення справжніх національних інтересів.

Підставою для такого висновку В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО вважають підтримку майбутнього членства України в НАТО, про яку, під час свого перебування при владі, наголошувало керівництво найбільшої опозиційної сили - Партії регіонів.

“Хотіли б ще раз привернути Вашу увагу до можливості зафіксувати незворотність євроатлантичного вибору України, яка існує сьогодні, шляхом запрошення нашої держави до ПДЧ уже під час Бухарестського саміту Альянсу. Сподіваємося, що Ваша впливова країна, взявши до уваги викладене та інтереси безпеки євроатлантичного простору в цілому, підтримає позитивне рішення НАТО з цього питання”, - зазначається в листах до А.МЕРКЕЛЬ і Н.САРКОЗІ.