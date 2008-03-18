Далай-лама заявив, що може піти у відставку

Духовний лідер Тибету Далай-лама заявив, що якщо виступи проти китайського правління в регіоні супроводжуватимуться насильством, то в нього не залишиться вибору, окрім як піти у відставку.

Як повідомляє Lenta.ru, Далай-лама, який живе у вигнанні, на прес-конференції в своїй резиденції в індійському місті Дарамсала сказав: ”Якщо ситуація вийде з-під контролю, я вважатиму за краще скласти свої повноваження”.

На думку буддологів, у цьому випадку йдеться не про складання сану, а про те, що Далай-лама XIV, у миру Нгагванг Ловзанг Тенцзин Г’ЯМЦХО, перестане виконувати функції глави уряду Тибету у вигнанні. Фахівці зазначають, що далай-лами традиційно поєднують адміністративну владу зі своїм духовним саном, і такий крок є безпрецедентним.

Раніше прем`єр-міністр КНР ВЕНЬ Цзябао звинуватив Далай-ламу в тому, що він є натхненником масових виступів у Тибеті. За його словами, глобальні протести проти Олімпіади в Пекіні також організував уряд Тибету у вигнанні.

Сьогодні офіційний представник МЗС Китаю заявив, що ситуація в адміністративному центрі автономного району Тибету місті Лхаса, де відбулися заворушення прихильників незалежності Тибету, нормалізувалася.

У зіткненнях протестувальників з китайськими силами безпеки в адміністративному центрі Тибету Лхасі загинули від 10 (китайські джерела) до 100 осіб (джерела Тибету). Раніше представник Далай-лами назвав акції протесту ”спонтанним явищем” і закликав припинити насильство.

Радикальні прихильники незалежності Тибету критикують Далай-ламу за заклики до ненасильства, стверджуючи, що духовний лідер буддистів Тибету ”крокує не в ногу зі своїм народом”. До переходу Тибету під управління КНР цей регіон був теократичною державою, а Далай-лама був його світським і духовним керівником. 2001 року відбулися вибори до парламенту Тибету у вигнанні, який обрав уряд у вигнанні. Відтоді вважається, що Далай-лама пішов у відставку з політичних посад.