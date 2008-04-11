Нинішня присутність ЧФ Росії в Криму не перешкоджає вступу України до НАТО

Нинішня присутність Чорноморського Флоту Росії в Криму не перешкоджає вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР у Чернівцях під час міжнародного дводенного семінару «Реалізація Цільового плану Україна-НАТО у сфері безпеки та демократизація правоохоронної системи».

«Нинішня присутність російського Чорноморського флоту в Криму відповідно до чинного законодавства України не є перешкодою для вступу вашої країни до НАТО» - сказав посол.

Водночас він зазначив, що США не планує втручатися у дискусію щодо базування ЧФ в Україні. «Очевидно, що ця дискусія має відбуватися виключно між Україною та Росією», - наголосив В.ТЕЙЛОР.

«Минулого тижня, коли керівники країн - членів НАТО робили свою заяву про майбутнє України в Альянсі, вони були свідомі того, що база Чорноморського флоту РФ у Севастополі залишатиметься в Україні до 2017 року. Це ще один позитивний приклад того, чому бухарестська заява про те, що Україна обов’язково стане членом НАТО, є такою серйозною», - додав дипломат.

Торкаючись питання можливого приєднання України до ПДЧ на зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів НАТО у грудні цього року, В.ТЕЙЛОР заявив, що це може статися, якщо Україна дотримуватиметься трьох головних умов. По-перше, Україна має виконати своє «домашнє завдання» і провести «активну, жваву інформаційну кампанію серед населення»; по-друге, український уряд має активно впроваджувати реформи, необхідні для приєднання до НАТО, і, по-третє, країна має досягти політичної стабільності.

«Якщо б в Україні до грудня виникла ще одна політична криза, то тоді НАТО буде важко дати ствердну відповідь на ваше звернення. Мова йде про те, що попри позитивну налаштованість до грудня міністри закордонних справ країн НАТО проводитимуть серйозну оцінку прагнень України, від якої залежатиме результат цього процесу», - сказав посол США.

Водночас він додав, що «українці самостійно будуть вирішувати на референдумі свою подальшу долю». На думку дипломата, цей референдум мав би відбутися за кілька років наприкінці інформаційної кампанії, під час якої «жителі країни отримають відповідь про те, що значить бути в НАТО».

«Приєднуючись до НАТО, Україна жодним чином не позбавляється жодної частини свого суверенітету. Кожна держава - учасник НАТО має право самостійно обирати свою участь чи не участь у військових операціях, конфліктах чи навчаннях. Дійсно, членство в НАТО передбачає зобов’язання. Однак якщо Україна приєднається до НАТО, то вона матиме змогу самостійно ухвалювати рішення щодо цілої низки питань, які стосуються участі у подібних операціях. Якщо Україна вирішить приєднатися, наприклад, до дій у Косово, то це буде лише її власне рішення і це не є обов’язковим», - сказав В.ТЕЙЛОР, коментуючи заяви представників Росії щодо можливої часткової втрати суверенітету України після вступу до НАТО.