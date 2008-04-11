ЗМІ: Генпрокуратура знову рятує Мельника?

Схоже, міністру МВС Юрію Луценку незабаром доведеться знову скаржитися на те, що Генпрокуратура заважає саджати бандитів у тюрми. В середині березня він заявляв, що наближається остаточна зачистка Криму від залишків ОЗУ «Башмаки» та «Сейлем», і серед інших обіцяв затримання депутата, котрий підозрюється в причетності до організації та виконання низки замовних убивств із використанням вогнепальної зброї. Улов слідчої спецбригади МВС, яка займається старими «розстрільними» справами в Криму й базується в Одесі, останнім часом багатий: за арештом футбольного діяча Карасьова слідував арешт його клубного колеги й кримського депутата Аронова, який відсиджувався в Ізраїлі, потім — депутата Сакської райради Татарашвілі (за версією правоохоронців він вчинив втечу із зони й змінив прізвище на Таташвілі), а також підозрюваного в бандитизмі депутата Залізничної райради Симферополя Ісаєва на прізвисько Штірліц. Внаслідок цього кілька кримських депутатів мали почуватися дуже незатишно, тому що кільце навколо них звужується зримо.

У зв’язку з цим, безсумнівний інтерес викликає документ, копія якого є в розпорядженні «ДТ». 8 квітня зам­прокурора АРК Домников направляє начальнику главку МВС у Криму Іллічову такий лист: «Відповідно до запиту Генеральної прокуратури України, згідно з вимогами ст. 227 КПК України, прошу в термін до 11.00 години 09.04.08 надати в прокуратуру АР Крим усі матеріали перевірок, які знаходяться в ГУ МВС України в АР Крим і його територіальних підрозділах, в тому числі проведених відповідно до ст. 97 КПК України щодо заяв і повідомлень про неправомірні дії депутата Верховної Ради Криму Мельника О., кримінальні справи, порушені щодо нього, у яких йому висунуте обвинувачення, а також ті кримінальні справи, в яких Мельника О. допитували чи він підлягав допиту як свідок».

Нагадаємо, що 2006 року цей депутат затримувався міліцією за підозрою у скоєнні тяжких злочинів, проте заступник генпрокурора Р.Кузьмін не підписав подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, оскільки «не було зібрано достатньо доказів». Що за поспіх тепер і, головне, навіщо прокуратура зажадала всіх матеріалів, пов’язаних з Мельником, буквально протягом неповної доби? У когось є побоювання, що зібрані після перерахованих арештів показання можуть дати «достатньо доказів»? Хто підписав запит із ГПУ, на жаль, невідомо. Та наміри не просто наглядові, судячи з того, що в Симферополь прибула група з ГПУ чисельністю вісім осіб.

Дзеркало тижня

Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО інтерв`ю УНІАН (10 квітня) на запитання: як Вам працюється з цим Генпрокуром, заявив, що "чудесно... Кримське управління, яке сьогодні зробило дуже серйозне просування по зачистці півострова від банд Сейлема і Башмаків, і затримала кілька колоритних і високопоставлених в бандитських структурах осіб, отримує листа, де написано: “Генеральна прокуратура України вимагає подати матеріали, в яких проходить громадянин Мельник як звинувачений, як підозрюваний і як такий, який може бути звинувачений або підозрюваний”. Ну, взяли все його оточення, землю гризли під ногами. Звичайно, ми відповіли, що не маємо жодного матеріалу. Але це не означає, що Мельник може спати спокійно".

Фото газети "Кримська правда"