У Криму святкували приєднання до Росії

У Сімферополі (Крим) ряд громадсько-політичних сил мітингами і ходою відзначили 225-у річницю проголошення маніфесту Катерини II «Про включення півострова Крим, острова Тамань і всієї Кубанської сторони до складу Російської імперії».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі було проведено дві акції, в них взяли участь більше 700 чоловік.

Організатором першої акції виступила Російська громада Криму, Партія регіонів, партія «Російський блок», Російський молодіжний центр Криму, козаки та інші (ця акція зібрала більше 500 чоловік), другу акцію організував Національний фронт «Севастополь-Крим-Росія», партія СПАС, партія «Союз» і ряд інших громадсько-політичних сил (акція зібрала більше 200 учасників).

Активісти Російської громади Криму та їхні союзники провели святковий мітинг перед будівлею Верховної Ради автономії. Мітингувальники виступали проти «помаранчевої влади», втягування України в НАТО, вони заявили, що Україна «не має жодних прав на православний і багатостраждальний Крим», також звучали заяви про утиск прав російськомовних в Україні.

«Ми маємо бути абсолютно упевнені, що Крим був, є і буде російською землею», - сказав лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ. При цьому він висловив надію, що кримчани завжди будуть частиною російського світу.

Учасники мітингу виступали під транспарантами з гаслами «19 квітня – День возз`єднання Криму з Росією!», «Ми – кримчани, і ми пишаємося, що ми – росіяни», «Іуда, Виговський, Мазепа, Шухевич… Всесвітня історія зрадників» тощо. Мітингувальники тримали прапори своїх громадсько-політичних сил, прапори Росії, Андріївські прапори.

Мітингувальники прийняли резолюцію, в якій відзначили роль маніфесту Катерини II в долі Криму. «Після приєднання Криму до складу Російської імперії в Криму було ліквідовано работоргівлю, почався бурхливий розвиток економіки, культури, будівництво міст, почалася нова ера, дітищем якої став сучасний Крим», - говориться в резолюції.

При цьому в документі наголошується, що після 1990-х років «триєдиний російський народ – сучасні росіяни, українці, білоруси» було розділено кордонами незалежних держав, які проходять «через серця і душі людей».

У резолюції міститься критика представників «помаранчевої» політичної верхівки, які намагаються втягнути Україну в блок НАТО, «відомий своєю антиросійською спрямованістю». «Вони намагаються видавити з міста російської слави – Севастополя – Чорноморський флот Росії, завдяки якому Севастополь відбувся як військово-морська фортеця. Але ми відкрито заявляємо, що супротивникам багатовікової єдності братських слов`янських народів не вдасться реалізувати свої зловісні плани», - наголошується в резолюції.

«Висловлюючи протест проти дій «помаранчевої коаліції», заявляємо, що ми боротимемося з проявом екстремізму, націоналізму і ксенофобії, послідовно добиваючись відновлення союзнополітичних відносин України з Російською Федерацією в рамках Єдиного економічного і гуманітарного простору, а також вимагаючи швидкого закріплення на законодавчому рівні за російською мовою статусу державної в Україні», - говориться в резолюції.

Після ухвалення резолюції учасники мітингу пройшли колонами однією з центральних вулиць Сімферополя до заставного каменя на місці майбутнього пам`ятника Катерині II.

Тим часом, активісти Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» проводили свою акцію під назвою «російський марш». Вони виступали під транспарантами з гаслами: «Росіянам Криму – російську владу!», «Депутати з блоку «За Януковича!» - ви зрадники росіян Криму!», «Вимагаємо в Криму російські національні школи!», «ЗАТ «Російська громада Криму», навіщо продаєте російські душі?» тощо. Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста, поклали квіти до знаку жертвам російського народу, вшанували пам`ять загиблих в роки «червоного терору» хвилиною мовчання. Потім зібралися біля заставного каменя на місці майбутнього пам`ятника Катерині II, поклали там квіти. Лідер Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Сергій ШУВАЙНИКОВ закликав кримський парламент зробити 19 квітня – день проголошення маніфесту Катерини Великої - офіційним святом в Криму. Свою акцію активісти фронту згорнули через деякий час, давши змогу Російській громаді Криму та її союзникам покласти вінки до заставного каменя.

Обидві акції пройшли без ексцесів.