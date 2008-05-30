755 тонн мазутної суміші переробили для виробництва асфальтобетону

У Керченському морському торговельному порту на змонтованому обладнанні трьох модулів перероблено 755 тонн мазутно-піщаної суміші у порошковидний сілікатно-карбонатний матеріал, який буде використано при виробництві асфальтобетону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Зараз переробка суміші здійснюється у цілодобовому режимі, щодобова виробнича потужність становить 50-53 тонн. Після технічного удосконалення установки третього модуля стане можливим підвищити обсяг виробництва до 100 тонн на добу.

Зауважень з боку служби охорони навколишнього середовища порту, фахівців санітарно-епідеміологічної служб міста і Криму, інспекції охорони Азовсько–Чорноморського басейну немає.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм став причиною корабельних аварій в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більше 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту. У Керчі біло почато роботи з утилізації мазутово-піщаної суміші. Цим займається кіровоградське ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Еко-центр».