Ющенко занепокоєний темпами робіт з усунення мазутової шкоди в Керчі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив занепокоєння темпами робіт, що ведуться на місці з усунення екологічної шкоди, завданої у Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА, про це йшлося під час зустрічі Президента з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимиром ШАНДРОЮ та мером Керчі Олегом ОСАДЧИМ.

«Ми можемо загубити курортний сезон. Це аварія державного масштабу і реакція повинна бути сама висока», – сказав Президент.

Він запропонував сформувати робочу групу на чолі із заступником міністра з питань надзвичайних ситуацій та мером міста, яка має, оцінивши ситуацію на місці, виробити план заходів щодо остаточної ліквідації наслідків аварії, у тому числі обрахувати необхідну суму витрат на ці роботи. Виїхати до Криму робоча група має вже завтра.

«Самі гроші є дуже важливими, але якщо там немає організації, то вони цю проблему не вирішують», – сказав Президент.

Зі свого боку мер Керчі порушив проблеми фінансування цих робіт. За його словами, фінансування з державного бюджету є недостатнім, і відтак із бюджету міста на це було спрямовано понад 12 млн. грн.

Зважаючи на такі обставини, В.ЮЩЕНКО наголосив, що дасть ще одне доручення Кабінету Міністрів щодо негайного виділення коштів на подолання наслідків аварії. «Я даю доручення урядові втретє розглянути це питання і повною мірою його профінансувати», – сказав він.

Під час зустрічі також було обговорено питання утилізації нафтопродуктів, якими було забруднено довкілля внаслідок аварії.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм спричинив корабельні аварії в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера "Волгонефть-139", що розламався, в морі вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більше 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту. У Керчі триває утилізація нафтопродуктів.

Заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ запевнив, що Східний Крим готовий прийняти відпочиваючих, незважаючи на «мазутову аварію» в Керченській протоці. При цьому він повідомив, що внаслідок аварій суден було завдано удару по біоті (сукупність живих організмів, що історично склалася і мешкає на якійсь великій території). Заступник міністра зазначив, що на реабілітацію території, яка постраждала, потрібно «3-4, а може, й 5 років».