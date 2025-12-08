Військові частини можуть замовляти дрони на вебсайті, після чого їх доставлять прямо до військової частини на полі бою.

Українська армія все частіше відмовляється від зберігання дронів на складах. Замість цього безпілотники доставляють бійцям на фронт напряму від виробника, пише Breaking Defense.

"Складів більше немає. Військові частини можуть замовляти дрони або наземних роботів на вебсайті під назвою blockchain defense. Він схожий на Amazon. Вони просто замовляють безпосередньо у виробника, і доставка здійснюється безпосередньо від виробника до військової частини на полі бою", - розповіла журналістам голова волонтерської групи Dignitas Ukraine Люба Шипович.

За її словами, доставка дрона нині займає приблизно 24 години від замовлення до доставки на лінію фронту. Вона зазначила, що це дає змогу позбутися необхідності в ремонтних майстернях для модернізації безпілотників.

"Така швидкість і гнучкість - це те, чого країни НАТО могли б повчитися в України - адаптувати процедури НАТО до нових реалій, до цієї війни", - підкреслила Шипович.

Голова Dignitas Ukraine додала, що зараз у світі є тільки дві країни, які знають, як вести сучасну війну - Україна і Росія. Вона запевнила, що Україна готова поділитися своїми знаннями з іншими країнами.

Крім того, під час конференції The Sydney Dialogue, що відбулася минулого тижня, виконувач обов'язків глави відділу стратегії та політики НАТО Марко Кріскуоло в розмові з журналістами заявив, що НАТО чудово усвідомлює, що Україна не просто розширює кордони сучасного ведення війни, а й створює абсолютно нові.

"Швидкість і якість ухвалення рішень - ось що дійсно змінило ситуацію в Україні. Тим, хто вважає, що справа в технологіях, я кажу, що рішення полягає в людському капіталі та процесах. Коли йдеться про людський капітал, йдеться про те, яку позицію ми займаємо", - сказав він.

Українські дрони загнали Чорноморський флот РФ у порти

Раніше керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників "Group 13" розповів журналістам, що наступного року Україна, за прогнозом командувача операцій морських безпілотників військової розвідки, зможе завдавати складніших ударів по російських силах у Чорному морі. За його словами вже зараз вдається стримувати пересування Чорноморського флоту РФ, який колись домінував у цьому морі.

Офіцер поділився, що російські військово-морські кораблі "ледве діють", часто наважуючись відійти лише на відстань близько 40 кілометрів від порту, щоб запустити ракети, і одразу відступають. Він заявив, що російські кораблі постійно ховаються.

