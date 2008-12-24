Половина вкладників Ощадбанку не змогла отримати «тисячу від Юлі»

Компенсацію за вкладами Ощадбанку СРСР в 2008 році одержала тільки половина вкладників, що звернулися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції в середу.

За його інформацією, в "Ощадбанк" за компенсацією звернулося 12,523 млн. громадян. Кількість вкладників, які одержали компенсацію в 1 тис. гривень, становить 6,388 млн. чоловік. «Тобто, майже 6 млн. вкладників не одержало цього року обіцяних грошей. Вони стоять у черзі, їм дали такі папірці і кажуть: зайдіть через місяць, через два, через три, ми вам їх виплатимо», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, якщо врахувати, що в бюджеті-2009 на повернення втрачених вкладів заплановано 250 млн. гривень, це дасть змогу одержати компенсацію близько 270 тис. чоловік. «Таким чином, через рік у нас залишиться 5,8 млн. чоловік, яким ще в 2008 році були обіцяні виплати, і яким виплати не будуть здійснені. Це говорить про те, що ніякі бюджетні витрати не повинні проводитися “з кондака”... Ми можемо привести до ситуації, яка називається обманом наших людей», - констатував О.ШЛАПАК.

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Більша частина вини за те, що цього року лише половина вкладників, які звернулися до “Ощадбанку”, отримали компенсацію за вкладами Ощадбанку СРСР, лежить на Президентові, аніж на урядові.

Про це УНІАН заявив голова правління Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників Богдан РАФАЛЮК, коментуючи відповідний виступ першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.

Б.РАФАЛЮК нагадав, що більшість запланованих до повернення вкладів у 2008 році мала здійснюватися за рахунок надходжень від приватизації.

«Це був справедливий підхід, запропонований ТИМОШЕНКО, оскільки радянські підприємства будувалися в основному за рахунок наших вкладів в Ощадбанку СРСР. Ми були потужними кредиторами радянської економіки, відтак маємо пріоритетне право на доходи від приватизації», - вважає Б.РАФАЛЮК.

Однак Президент, за його словами, фактично заблокував цьогорічну приватизацію, що призвело до зриву повернення вкладів.

«Тепер же відповідальність перекладається на уряд. В спілці уважно спостерігали за всіма цими процесами, саме тому вирішили розірвати Угоду між нашою організацією та ЮЩЕНКОМ, яку ми укладали з ним 2004 року ще як з кандидатом в Президенти», - сказав Б.РАФАЛЮК.

Як повідомлялося, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути громадянам України - вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. гривень.

За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня ц.р. виплачена сума вкладникам склала 5,857 млрд. грн.

За даними "Ощадбанку", останній транш на виплату компенсацій вкладникам Міністерство фінансів переказало 17 вересня в сумі 30 млн. гривень, а 27 листопада – 10 млн. гривень на виплату компенсації спадкоємцям вкладників.