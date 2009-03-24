Затверджено проект облаштування Одеського і Безіменного родовищ

Кабінет міністрів України затвердив поданий Мінпаливенерго новий робочий проект облаштування Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря, розроблений ТОВ ”Інститут ”Шельф” і рекомендований до затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи Мінрегіонбуду.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Верховної Ради.

Зокрема, проект затверджений з такими основними техніко-економічними показниками – накопичений обсяг видобування газу за період експлуатації – 10,820 млрд. куб. м, зокрема: Одеське газове родовище – 9,131 млрд. куб. м, Безіменне газове родовище – 1,690 млрд. куб. м, загальна кошторисна вартість – 1 млрд. 105 млн. 965,6 тис. грн., зокрема будівельно-монтажних робіт – 800 млн. 604,713 тис. грн., устаткування – 123 млн. 134,146 тис. грн., інші витрати – 182 млн. 226,74 тис. грн.

Також цим розпорядженням Кабмін відмінив дію розпорядження (№973-р від 14 листопада 2007 р.) "Про затвердження робочого проекту облаштування Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря".

Довідка УНІАН. Розробку Одеського і Безіменного газових родовищ на шельфі Чорного моря веде ДАТ ”Чорноморнафтогаз”.

Одеське родовище природного газу розташоване за 150 км від берега у північно-західній частині шельфу Чорного моря. Його орієнтовні промислові запаси становлять 22 млрд. куб. м.

Підводним газопроводом газ із Одеського родовища піде до Криму через родовище Галіцинське, потім магістральними підводними трубопроводами надійде до смт Чорноморське – в бухту Очеретай. Після попередньої підготовки газ прямуватиме до Глєбовського підземного сховища. Там намічена повна обробка газу, і далі – магістральним газопроводом – газ надійде до Сімферополя.

ДАТ ”Чорноморнафтогаз” входить до складу НАК ”Нафтогаз України” і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій ”Чорноморнафтогазу” знаходяться в управлінні НАК ”Нафтогаз України”.