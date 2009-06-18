Портрет середнього українського блоггера

Українські користувачі Інтернету станом на кінець травня 2009 року вели 420 тисяч особистих щоденників (блогів) близько 20 тисяч спільнот, що на 70% більше, ніж півроку тому, і в 3,5 раза більше, ніж півтора року тому.

Про це сказано в дослідженні компанії «Яндекс», результати якого надано УНІАН.

При цьому частка активних щоденників (які містять не менше п`яти записів і оновлювалися хоча б раз за останні три місяці) становить 15%, частка активних спільнот — 13%.

Найбільше активних українських щоденників розміщено на LiveJournal.com. А найбурхливіше зростання спостерігається на Twitter.com: за минулі півроку кількість українських облікових записів на ньому зросла в 9 разів і зараз перевищує 5 тисяч. Серед цих облікових записів понад 90% — активні.

Більш як 80% українських щоденників розміщені на закордонних веб-сайтах, близько 15% — на українських. Приблизно 2% становлять автономні щоденники.

73% особистих щоденників і 95% спільнот зареєстровані у вісьмох українських містах: Києві, Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Сімферополі, Львові та Запоріжжі.

Зокрема, кількість активних щоденників, зареєстрованих у Києві, становила понад 16 тис., в Одесі – понад 3 тис., у Харкові – понад 2,6 тис. При цьому за кількістю російськомовних щоденників Київ посідає третє місце, поступаючись тільки Москві та Санкт-Петербургу.

Щобудня автори українських щоденників пишуть близько 20 тисяч повідомлень і близько 60 тисяч коментарів. На вихідні з`являється менше записів: приблизно 14 тис. повідомлень і близько 37 тис. коментарів.

У середньому український особистий щоденник оновлюється раз на 22 дні, а якщо враховувати тільки активні щоденники — раз на 3–4 дні.

Середній український автор щоденника — дівчина 22 років з Києва, у неї 19 друзів (серед них 9 взаємних), вона бере участь у 13 співтовариствах і веде свій щоденник уже рік і три місяці. Більше трьох чвертей авторів – люди від 15 до 29 років. Серед авторів до 21 року переважають жінки, 22-23-річних жінок і чоловіків приблизно порівну, а серед авторів старших за 24 роки чоловіків більше половини.

Довідка УНІАН. Українськими щоденниками вважаються всі щоденники, в профілі яких зазначено географічна належність до України, а також усі щоденники на українських веб-сайтах.