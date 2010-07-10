Змішаній системі - так, блокам - ні

Місцеві вибори проводитимуться в Україні за змішаною - мажоритарно-пропорційною - системою без участі блоків партій.

Верховна Рада ухвалила закон ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

За проголосувало 256 із 276, зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною системою, за якою половина депутатів ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутати від місцевих організацій партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно автономії, області, району, міста, району в місті, а половина - за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія села, селища.

Вибори сільських, селищних та міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості у єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами села, селища, міста.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше, як за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів.

Згідно із порядком, запропонованим законом, право висунення кандидатів у депутати кримського парламенту, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висунення кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду мера реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації партій.

Передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії.

Місцева організація партії може висувати лише одного кандидата на посаду мера. До того ж кандидата можуть висувати тільки міські організації партій. Самовисуватися можуть кандидати на посади сільських та селищних рад.

Крім того, законом передбачено, що місцева організація партії може висувати кандидатів на місцевих виборах за умови, що організація зареєстрована не пізніше, як за 365 днів до дня виборів.

В законі визначено, що чергові вибори 31 жовтня 2010 року проводяться у всіх без винятку сільських, селищних та міських голів, сільських, селищних, міських, районних в місті та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільької обласної ради.