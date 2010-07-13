Куніцин не виключає вступу до ПР

Постійний представник президента України в Криму, депутат кримського парламенту Сергій КУНІЦИН не виключає своєї участі в майбутніх місцевих виборах у лавах Партії регіонів - остаточне рішення з цього приводу він має намір прийняти після консультацій з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Внаслідок того, що я призначений представником президента, логіка підказує йти на вибори з президентом. Ви знаєте, була заява лідера кримських регіоналів Василя ДЖАРТИ про те, що ми готові розглянути питання можливого вступу КУНІЦИНА в партію, а також на конференції можливе його висунення в депутати (парламенту автономії). Думаю, що у мене на цю тему буде розмова з президентом», - сказав КУНІЦИН на прес-конференції в Сімферополі.

Він нагадав, що перед виборами-2006 кримські організації Народно-демократичної партії, Демократичної партії України та Партії державного нейтралітету створили «Блок Куніцина». Він пройшов до парламенту Криму. Проте згідно з законом, прийнятим Верховною Радою в липні цього року, місцеві вибори 31 жовтня пройдуть за змішаною системою без участі блоків партій.

КУНІЦИН зазначив, що у зв`язку з цим опинився в непростій ситуації.

Політик заявив про консультації з ПР і назвав найбільш прийнятним варіантом досягнення домовленостей «про формат і захист інтересів тих, хто є депутатами або мерами від «Блоку Куніцина».

КУНІЦИН заявив, що не хоче, щоб його соратники «були викинуті на вулицю» і склалося враження, що він «працевлаштувався в Партію регіонів і кинув весь свій актив».

«Якщо буде знайдено формулу збереження цієї команди або її входження на зрозумілих засадах в Партію регіонів, то я не виключаю можливості, що ми можемо вступити. Для цього ми повинні провести з`їзд блоку і укласти меморандум з Партією регіонів, на яких умовах і в якому вигляді ми вступаємо», - сказав політик.

Разом з тим він заявив, що «партійний список буде дуже тісний», і не виключив можливості своєї участі у виборах на мажоритарній основі.

КУНІЦИН раніше тривалий час очолював організацію НДП в Криму, пізніше недовго керував кримською організацією партії «Єдиний центр». Зараз він безпартійний.