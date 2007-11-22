У Криму погрожують Сєверодонецьком-2

Володимир Притула. RadioSvoboda.Ua.

Президент України Віктор Ющенко підписав Указ про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АРК та Севастополі. Цей документ передбачає розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою викладання, створення нових україномовних шкіл в Армянську і Феодосії, будівництво нових приміщень для таких шкіл в Ялті, Алушті і Севастополі. Згідно з указом, уряди України і Криму мають збільшити фінансування і підтримку гуманітарної сфери в автономії, насамперед, її україномовного компонента, хоча, не забуті і російсько- та кримськотатарськомовний. Тим не менш, президентський указ в Криму зустріли неоднозначно.

«Севастополь! Крим! Росія!» – під стінами кримського парламенту кілька десятків активістів проросійських організацій проводять черговий мітинг, цього разу – проти Указу Президента України «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АРК та Севастополі», підписаного Віктором Ющенком учора. І хоча цей документ передбачає підтримку цілої низки об’єктів російської культури, учасники пікету переконані, що Віктор Ющенко надумав їх силою українізувати.

«Чому ми маємо ставати іншим народом?! Ним ми ніколи не станемо, пане Ющенко! Займайтеся впровадженням української мови на історичних українських землях, а не на російських! Іде біда! Заберуть останнє – мову і культуру, і ми припинимо своє існування як народ!», – заявив один із учасників пікету.

Погрожують «новим Сєверодонецьком»

Схожі настрої панують і серед частини депутатів кримського парламенту. Член провладної фракції «Блок Віктора Януковича» Олег Слюсаренко висловив переконання, що згаданий президентський указ в Криму виконуватиметься на «нуль цілих, нуль десятих відсотка» і пригрозив «новим Сєверодонецьком».

Олег Слюсаренко: «Він не наш президент, він президент іншої частини України. Він неадекватний і веде Україну в глухий кут. Результатом усіх таких постанов буде новий з’їзд у Сєверодонецьку, рішення якого будуть адекватними, рівноцінними тій ситуації, яка сьогодні склалася в Україні».

Інший представник «Блоку Віктора Януковича», спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, коментуючи президентський указ, заявив, що в його необхідності не було потреби. Мовляв, проблем з вивченням мов у Криму немає: тут діє 600 шкіл, аж 7 із яких є україномовними.

Головний комуніст проти, а комуніст-міністр – за

Реакція лідера кримських комуністів Леоніда Грача була ще різкішою. Указ про розвиток гуманітарної сфери в АРК він назвав «наступом на конституційні основи кримської автономії, брутальним тиском на автономну республіку» і навіть «хрестовим походом в русофобському стилі».

Втім, однопартієць Леоніда Грача міністр освіти та науки Криму Валерій Лавров, розвіяв закиди свого політичного патрона, заявивши, що зрадів появі такого указу.

Валерій Лавров: «Всіляко підтримуватимемо його – для того, щоб освіта в автономії була пріоритетом. Коли Віктор Андрійович був у Криму – ми про це говорили, розповіли про ті больові точки, які треба вирішити. І я дуже радий, що це знайшло підтвердження у цьому указі».

Представник Президента України в Криму Володимир Хоменко в інтерв’ю Радіо Свобода підтвердив, що президентський указ вийшов саме на прохання кримської влади, зокрема, спікера Анатолія Гриценка і прем’єра Віктора Плакиди.

Володимир Хоменко: «Якщо ви уважно читали указ, то помітили, що одними із ініціаторів були і Верховна Рада, і Рада міністрів Криму. Я сьогодні мав розмову із Віктором Плакидою і думаю, що є всі підстави для того, щоб цей указ був виконаний».

На підтримку указу Президента України виступили також лідери Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, Указ Президента «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі» передбачає розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, створення нових загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в населених пунктах АРК (зокрема в містах Армянську і Феодосії), відкриття додаткових класів і груп з українською мовою навчання. Крім того, до кінця 2007 року глава держави доручив органам влади розробити та затвердити комплекс заходів та обсяги фінансування: будівництва загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання у містах Ялті, Алушті та Севастополі; створення у місті Севастополі міжнародного українсько-російського університету; проведення повноцінного функціонування Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру та ін.