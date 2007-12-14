”Луцьк” повертається до Севастополя

Завтра, 15 грудня, до Севастополя, завершивши бойове чергування в рамках операції НАТО у Середземному морі «Активні зусилля», повертається корвет Військово-Морських Сил ЗС України «Луцьк».

Очікується, що корабель зустрічатимуть командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ та члени Військової ради українського флоту. До участі в урочистій зустрічі також запрошені керівництво Криму та Севастопольської міської державної адміністрації, громадських організацій міста Севастополя, рідні та близькі військових моряків.

Похід корвету "Луцьк", яким командує капітан 3 рангу Сергій ДОРОШЕНКО, розпочався 13 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони України.

24 листопада український корабель достроково завершив сертифікацію на здатність виконувати завдання в рамках антитерористичної операції “Активні зусилля”, увійшов в оперативне підпорядкування командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” та під прапором Альянсу приступив до бойового патрулювання у визначеному районі Середземного моря.

Під час патрулювання екіпаж "Луцька" у взаємодії з фрегатом італійських ВМС “Артигл’єрі” здійснював опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, надсилалися у Морський оперативний центр у Неаполі та у Центр судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Велика Британія), а також враховувалися при складанні загальної картини щодо обстановки із судноплавством у Середземному морі.

Під час бойової служби у Середземному морі український корабель тричі здійснював патрулювання у визначених районах, під час якого провів 109 опитувань суден та догляд з висадкою оглядової команді на борт одного із суден.

11 грудня український корабель вийшов з оперативного підпорядкування командувача військово-морського компонента Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь” та взяв курс до місця базування - Севастополь.

Загалом, за час походу корвет ВМС України “Луцьк” пройшов близько 4.600 морських миль.

Довідка. Корвет “Луцьк” побудований на Київському суднобудівному заводі “Ленінська кузня”. 12 травня 1993 року корабель було спущено на воду, а 30 грудня 1993 року його було введено до складу ВМС ЗС України.

Водотоннажність корвету “Луцьк” - 950 тонн, довжина - 71,2 м., ширина - 9,8 м., осадка - 3,7 м., швидкість повного ходу - 30 вузлів, екіпаж корвету - понад 70 чоловік.

Екіпаж корвету брав участь у багатьох вітчизняних та міжнародних навчаннях. За весь час кораблем пройдено понад 50.300 морських миль

Після терористичних актів в США 11 вересня 2001 року НАТО на практиці застосувала положення Статі 5 Вашингтонського договору. На прохання США Альянс погодився на проведення у Середземному морі антитерористичної операції “Активні зусилля”. Практична фаза операції розпочалася 6 жовтня 2001 року). Мета операції – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням кораблів в зоні проведення операції.

Україна стала другою після Російської Федерації з країн – не членів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.