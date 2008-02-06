Нацбанк закликає Кабмін разом боротися за гривню

Національний банк України закликав уряд до спільних заходів з протидії негативному впливу на фінансову стабільність гривні. Цей намір пояснюється загрозою національній грошовій одиниці з боку глобальних процесів та нездатності національної економки різко підвищити рівень виробництва – так прокоментував Німецькій хвиліцю ініціативу економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

Нацбанк України відзначив зниження рівня доларизації економіки та зростання попиту на гривню. Тим не менше, і далі стримувати інфляцію винятково монетарними методами Національний банк вважає неможливим. Як пояснив Олександр Жолудь, зростання грошової маси в Україні є не причиною, а наслідком інфляції. Він сказав, що її провокують світова тенденція до зростання цін на продовольство та енергоносії, а також підвищення житлово-комунальних та транспортних тарифів всередині держави. Урядовий мораторій на зростання вартості газу для населення на цей рік економіст оцінив, як першу ознаку запровадження урядом антиінфляційного пакету. Решта важелів зі стримування інфляції, за словами Жолудя, також перебувають в межах урядових повноважень. Саме тому, як вважає економіст, конче необхідні узгоджені дії Нацбанку та Кабінету Міністрів.