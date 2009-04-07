У Києві Якутович представить роботи за мотивами творів Гоголя

16:15, 07 квітня 2009
Культура
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Експозиція прибула з Парижа

Сьогодні, 7 квітня о 18 годині, в Українському Домі відбудеться відкриття виставки графічних робіт за мотивами творів Миколи Гоголя українського  художника Сергія Якутовича.

В урочистостях візьмуть участь міністр культури Василь Вовкун, художник Сергій Якутович, музикант Павло Гудімов та інші знакові персони культурно-мистецького життя України й світу.

Ця експозиція нещодавно була презентована в Парижі під егідою ЮНЕСКО, що оголосила 2009 рік «Роком Гоголя». 200-річчя з дня народження великого українця святкує вся світова громадськість. В Україні на честь ювілею проходить низка грандіозних заходів і виставка графічних робіт Сергія Якутовича, організована за підтримки Міністерства культури і туризму України.

Образ Миколи Васильовича Гоголя в різні роки був інтерпретований безліччю художників. Напевно ніхто не може сказати, яким він був насправді. Але всьому світу Гоголь зумів розповісти про Україну – її козацькі степи, могутній Дніпро, про Миргород, Диканьку, Сорочинці, ставши живим доказом Вічності. Своєю виставкою Сергій Якутович запрошує в паралельну реальність, наскрізь пронизану великим гоголівським духом.

«Як читати Гоголя, так і ілюструвати. Дивитися на Гоголя - це одне щастя, тому що Гоголь - це неперевершена глиба нашої культури, і це людина, яка підняла і розповіла російською мовою, але про Україну - на весь світ. І весь світ знає, що таке «Тарас Бульба», і весь світ знає, що таке «Майська ніч». Гоголь - це фантастика і абсолютна реальність», - зазначає Сергій Якутович.

Сергій Якутович стверджує, що його місія була визначена ще з дитинства. Він народився в сім`ї відомого українського графіка Георгія Якутовича, робота якого як художника-постановника легендарного фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» - безцінний внесок в українське поетичне кіно. Сергій Георгійович відомий своїми графічними роботами, що ілюструють твори Шекспіра, Уальда, Дюма, Олексія Толстого, Достоєвського, Ніцше. А як художник-постановник він подарував українському кінематографу візуальні образи Івана Мазепи і Тараса Бульби. Фільм Юрія Ільєнка «Молитва за Гетьмана Мазепу» часто називають «намальованим кіно». Робота Якутовича, як художника картини, зіграла тут ключову роль.

 

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