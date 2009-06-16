Виставка, присвячена УПА, відкрилася в Сеймі Литви

У парламенті Литви сьогодні відкрилася виставка «Українська повстанська армія. Історія нескорених».

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, виставку відкрили директор галузевого Державного архіву СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ та директор Центру досліджень визвольного руху Руслан ЗАБІЛИЙ. На відкритті виступили віце-спікер Сейму Литви Альгіс КАШЕТА, посол України в Литві Ігор ПРОКОПЧУК, директор Центру геноциду та резистансу Литви Тереза БІРУТЕ-БЮРУСКАЙТЕ, депутат Сейму Далія КОУДІТЕ, депутат Європарламенту Вітавтас ЛАНДСБЕРГІС.

Виставка про Українську повстанську армію експонується разом з литовською виставкою “Війна після війни” про боротьбу антирадянських литовських формувань 1944-1953 років.

Віце-спікер Сейму Литви А.КАШЕТА відзначив: «Відрізнити на фотографіях українських і литовських вояків практично неможливо – ті самі молоді обличчя, віра в перемогу, жертовність. Вони схожі, бо боролися за одну ідею. Схожими були і їхні долі - всі вони загинули або на полі бою, або в концтаборах. Але пам`ять про їхню боротьбу за свободу наших країн повинна об’єднати Литву і Україну».

В.В’ЯТРОВИЧ розповів литовським парламентаріям та громадськості про контакти українського визвольного руху із представниками інших антирадянських рухів – польського, словацького, чеського, румунського. “У 1950 році УПА здійснила спробу рейду на терени Прибалтики, аби зв’язатися з місцевим підпіллям. Рейд не вдався – повстанську групу було розбито на території Білорусі. Але ідея співпраці українських та литовських повстанців спрацювала в таборах”, - сказав В.В’ЯТРОВИЧ. За його словами, “завдяки їх зусиллям через повстання в Норильську, Воркуті, Кенгірі вдалося розхитати здавалося б нездоланну систему ГУЛАГУ. Згодом, через десятки років - в кінці 1980-тих на початку 1990-х - українці, литовці та інші поневолені народи спільними зусиллями поклали кінець існуванню радянської імперії”.

Керівництво Архіву СБУ, українського Центру досліджень визвольного руху та Литовського центру геноциду та резистансу переконані, що спільними зусиллями України і Литви буде повернуто з небуття імена сотень тисяч повстанців, людей, які відважилися кинути виклик могутній тоталітарній системі і завдяки яким її вдалося перемогти.

«Пам’ять про боротьбу буде найкращою запорукою того, що тоталітаризм назавжди залишиться в історії і не матиме шансів повторитися», - наголосила, зокрема, Д.КОУДІТЕ.

Виставка експонуватиметься у литовському парламентів до кінця червня, а після цього буде відкрита у Ризі та Талліні.