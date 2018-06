U2 записали на свій рахунок черговий рекорд

Ірландський рок-гурт U2 записав на свій рахунок черговий рекорд: на шоу колективу, яке відбулося 14 серпня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, прийшло 88 тисяч осіб, повідомляє ContactMusic.

Раніше музичні заходи, що проходили на території стадіону, не привертали такої кількості глядачів. Попередній рекорд відвідуваності "Вемблі" належить шанувальникам Рода Стюарта. у 1995 році на шоу музиканта в британській столиці прийшли 83 тисячі чоловік.

Як відзначає онлайн-видання, концерт U2 на "Вемблі", який став частиною світового турне колективу "360 Degree Tour", відвідала така велика кількість любителів музики не в останню чергу завдяки особливостям організації шоу. Справа в тому, що спеціально для гастрольного туру на підтримку платівки "No Line On The Horizon", для U2 була побудована особлива сцена, яка обертається, що дозволяє всім глядачам однаково добре бачити музикантів.

За деякими оцінками, вартість цієї споруди перевищує 30 мільйонів доларів. Тим часом, гітарист U2 Едж виправдав такі витрати турботою про шанувальників. "Ми вкладаємо гроші в своїх фанатів. Що може бути краще?", - заявив музикант в інтерв`ю ВВС Radio 6.

Варто відзначити, що кілька місяців тому, ще до старту туру "360 Degree Tour", U2 вже встигли поставити рекорд на "Вемблі". У березні 2009 року фанати колективу розкупили квитки на концерт ірландської групи на лондонському стадіоні за лічені години. За одну хвилину було продано 6 тисяч 700 квитків, що дозволило U2 поставити європейський рекорд за швидкістю і кількості розкуплених за 60 секунд квитків.

Тур на підтримку "No Line On The Horizon" стартував 30 червня в Барселоні. На найближчі два дні у U2 не заплановано виступів, проте вже 18 серпня колектив вирушить до Глазго.

Лента.ру