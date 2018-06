Фільм про Майкла Джексона зібрав 2,2 мільйона доларів

Документальний фільм "Майкл Джексон: От і все" (This Is It) зібрав 2,2 мільйона доларів за перший вечір прокату в Північній Америці.

Офіційний дистриб`ютор фільму корпорація Sony називає результати першого дня прокату "безпрецедентними" для документальної стрічки, прем`єра якої відбулася під завісу буденного дня - вівторка, 27 жовтня.

За права на фільм корпорація Sony заплатила 60 мільйонів доларів. Повна версія стрічки вийшла в прокат у США в середу, в Україні на великий екран вона вийшла вчора, 28 жовтня.

За прогнозами Sony, збори від денних сеансів у середу можуть удвічі перевищити результат першого вечора прокату. Прем`єра документального фільму про останні дні життя співака пройшла у вівторок у Лос-Анджелесі в концертному залі Nokia.

На урочисту церемонію світової прем`єри прийшли брати Майкла – Джермейн, Марлон, Тіто й Ренді, а також ціла плеяда зірок шоу-бізнесу – Уїлл Сміт, Дженніфер Лопес, Періс Хілтон, Кейті Перрі.

"Майкл Джексон: От і все" – це фільм-ретроспектива кар`єри поп-короля, з фрагментами його інтерв`ю, спогадами близьких, друзів і колег. Сюжет картини заснований на багатогодинних відеозаписах репетицій, робочих і закулісних моментах під час підготовки до серії, що не відбулася, концертів у Лондоні. Режисером стрічки став помічник Джексона Кенні Ортегі.

Фільм з останніми кадрами Джексона йтиме в кінотеатрах 99 країн світу всього два тижні. Це ще більше розігріло ажіотаж глядачів, що розхапують квитки. У таких країнах, як Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Таїланд, квитки на прем`єрні покази фільму були розкуплені в перший же день після відкриття продажу місяць тому.

Як очікується, світовий касовий збір цього фільму тільки за перші п`ять днів його прокату досягне 100 мільйонів доларів.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя. Слідство встановило, що він був убитий. Головний підозрюваний у справі про загибель співака – його особистий лікар Конрад Мюррей. Артист був похований в Лос-Анджелесі 3 вересня.

Подробиці